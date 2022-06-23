Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там також розповіли про ситуацію на Півдні протягом доби 23 червня.

Зауважте Ворог спорудив потужну оборону на Херсонщині, але ми просуваємось, – ОК "Південь"

ЗСУ атакують ворога на Зміїному

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в операційній зоні на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, проте – контрольована.

Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1",

– повідомило ОК "Південь".

Також командування додало, що за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань на Півдні ЗСУ знищили:

20 окупантів;

самохідну гаубицю "Мста-С";

зенітну установку;

тягач;

4 одиниці автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Проте досі остаточні ворожі втрати дорозвідують.

Окупанти на Півдні продовжують бойові дії

Оперативне командування "Південь" пояснило, що російські окупанти проводять бойові дії в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони. Зокрема вороги:

гелікоптером нанесли удар по наших позиціях, проте під нашим вогнем у відповідь Ка-52 ретирувався;

здійснили 3 ракетних удари, зокрема – по Миколаєву масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс".

Внаслідок удару по Миколаєву вразили виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі, зокрема горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією.

На щастя, масштабну пожежу на площі понад 300 метрів квадратних вдалось ліквідувати. Попередньо відомо про 2 поранених.

Окрім того, російські окупанти двічі атакували Одещину, проте обидві ракети наша протиповітряна оборона знищила над морем.

У Чорному морі досі ворожий флот

В ОК "Південь" пояснили, що корабельне угруповання ворожого флоту складає:

5 ракетних;

а також 3 великих десантних кораблі.

Варто пригадати, що через посилення шторму росіяни провели певну рокировку сил. Однак суті завдань й сили загрози це не змінює.

"Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", – поперелило командування.

Також людей закликали не піддаватись інформаційним атакам ворога про те, що нібито є осередки нацизму в Будинках культури, театрах та освітніх установах Одещини.

ЗСУ могли атакувати "вишки Бойка": коротко

20 червня, ймовірно, ЗСУ атакували "Вишки Бойка". Мовиться про платформи "Чорноморнафтогазу".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук говорив, що офіційного підтвердження того, що українська армія обстріляла газові вишки в Чорному морі немає.

Проте Братчук додав, на його думку, ЗСУ мали для цього підстави, адже Росія розмістила там військових і обладнання.

22 червня супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на "вишках Бойка". Видно щонайменше 4 осередки пожежі.

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