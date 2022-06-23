Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там також розповіли про ситуацію на Півдні протягом доби 23 червня.
Зауважте Ворог спорудив потужну оборону на Херсонщині, але ми просуваємось, – ОК "Південь"
ЗСУ атакують ворога на Зміїному
Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в операційній зоні на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, проте – контрольована.
Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1",
– повідомило ОК "Південь".
Також командування додало, що за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань на Півдні ЗСУ знищили:
- 20 окупантів;
- самохідну гаубицю "Мста-С";
- зенітну установку;
- тягач;
- 4 одиниці автомобільної техніки;
- 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
Проте досі остаточні ворожі втрати дорозвідують.
Окупанти на Півдні продовжують бойові дії
Оперативне командування "Південь" пояснило, що російські окупанти проводять бойові дії в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони. Зокрема вороги:
- гелікоптером нанесли удар по наших позиціях, проте під нашим вогнем у відповідь Ка-52 ретирувався;
- здійснили 3 ракетних удари, зокрема – по Миколаєву масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс".
Внаслідок удару по Миколаєву вразили виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі, зокрема горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією.
На щастя, масштабну пожежу на площі понад 300 метрів квадратних вдалось ліквідувати. Попередньо відомо про 2 поранених.
Окрім того, російські окупанти двічі атакували Одещину, проте обидві ракети наша протиповітряна оборона знищила над морем.
У Чорному морі досі ворожий флот
В ОК "Південь" пояснили, що корабельне угруповання ворожого флоту складає:
- 5 ракетних;
- а також 3 великих десантних кораблі.
Варто пригадати, що через посилення шторму росіяни провели певну рокировку сил. Однак суті завдань й сили загрози це не змінює.
"Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", – поперелило командування.
Також людей закликали не піддаватись інформаційним атакам ворога про те, що нібито є осередки нацизму в Будинках культури, театрах та освітніх установах Одещини.
ЗСУ могли атакувати "вишки Бойка": коротко
- 20 червня, ймовірно, ЗСУ атакували "Вишки Бойка". Мовиться про платформи "Чорноморнафтогазу".
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук говорив, що офіційного підтвердження того, що українська армія обстріляла газові вишки в Чорному морі немає.
- Проте Братчук додав, на його думку, ЗСУ мали для цього підстави, адже Росія розмістила там військових і обладнання.
- 22 червня супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на "вишках Бойка". Видно щонайменше 4 осередки пожежі.
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