Росіяни можуть мститися за удар по "вишках Бойка"
Українські військові вгатили по так званих "вишках Бойка" і це стало дуже болючим ударом для Росії. Про це 24 каналу розповів народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
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Він пояснив, що Україна завдала удару по цих об'єктах, бо військово-морські сили Росії використовували їх для прикриття свого розташування. Простими словами, вони ховалися за "вишками", розуміючи, що це є певною гарантією того, що українські засоби ураження надводних цілей не застосовуватимуть, бо "вишки" стануть на заваді.
За допомогою цього прикриття вони атакували і наші позиції, і підвозили те, що їм потрібно, до острова Зміїний. Тому було прийнято відповідне рішення і завдано такого удару,
– розповів Веніславський.
У відповідь на такий серйозний удар, Росія вустами своїх спікерів заявила, що атакуватиме Україну та Київ, а зокрема і центри прийняття рішень, тобто органи влади та пункти управління ЗСУ. Тобто найближчими днями може бути чимало ворожих ракетних атак.
Нардеп зауважив, що на території російського сателіта Білорусі розташовані дивізіони ракетних комплексів "Іскандер", що здатні вражати цілі на значні відстані.
Тому потрібно бути максимально обережними та пильно ставитися до сигналів повітряної тривоги,
– наголосив Федір Веніславський.
Федір Веніславський пояснив, чому варто бути максимально пильними після удару по "вишках Бойках": дивіться відео
Що відомо про удар по "вишках Бойка"
- Про те, що ЗСУ, ймовірно, атакували "вишки Бойка" стало відомо 20 червня. Про удар повідомив самопроголошений голова тимчасового окупованого Криму Сергій Аксьонов і написали російські ЗМІ. Він підкреслив, що в бурові установки влучили тричі.
- За його словами, на момент удару там було близько 110 людей, більше ніж 20 з них евакуювали. Вже 21 червня радник "голови" Криму Олег Крючков заявив, що врятувати вдалося не всіх. Окупанти почали пошукову операцію зниклих безвісти в акваторіях Чорного моря.
- Крім того, росіяни повідомили про масштабну пожежу, що зайнялася на "вишках". Відомо, що унаслідок вибуху вогонь дійшов до свердловини "Чорноморнафтогазу". Приборкати пожежу росіянам не вдавалося.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав "вишки Бойка" законною воєнною мішенню для України, адже Росії фактично вкрала їх під час анексії Криму у 2014 році. Крім того, там були розміщені гарнізони та озброєння, що становили загрозу для України.