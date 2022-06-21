Россияне могут мстить за удар по "вышкам Бойко"
Украинские военные уложили по так называемым "вышкам Бойко" и это стало очень болезненным ударом для России. Об этом 24 канала рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.
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Он пояснил, что Украина нанесла удар по этим объектам, потому что военно-морские силы России использовали их для прикрытия своего расположения. Простыми словами, они прятались за "вышками", понимая, что это определенная гарантия того, что украинские средства поражения надводных целей не будут применять, потому что "вышки" воспрепятствуют.
С помощью этого прикрытия они атаковали и наши позиции, и подвозили то, что им нужно, на остров Змеиный. Поэтому было принято соответствующее решение и нанесен такой удар,
– рассказал Вениславский.
В ответ на столь серьезный удар Россия устами своих спикеров заявила, что будет атаковать Украину и Киев, а в частности и центры принятия решений, то есть органы власти и пункты управления ВСУ. То есть в ближайшие дни может быть немало вражеских ракетных атак.
Нардеп отметил, что на территории российского сателлита Беларуси расположены дивизионы ракетных комплексов "Искандер", способные поражать цели на значительные расстояния.
Поэтому нужно быть максимально осторожными и внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги,
– подчеркнул Федор Вениславский.
Федор Вениславский объяснил, почему следует быть максимально бдительными после удара по "вышкам Бойкам": смотрите видео
Что известно об ударе по "вышкам Бойко"
- О том, что ВСУ, вероятно, атаковали "вышки Бойко" стало известно 20 июня. Об ударе сообщил самопровозглашенный глава временного оккупированного Крыма Сергей Аксенов и написали российские СМИ. Он подчеркнул, что в буровые установки попали трижды .
- По его словам, на момент удара там было около 110 человек, более 20 из них эвакуировали. Уже 21 июня советник "председателя" Крыма Олег Крючков заявил, что спасти удалось не всех . Кафиры начали поисковую операцию пропавших без вести в акваториях Черного моря.
- Кроме того, россияне сообщили о масштабном загоревшемся пожаре на "вышках". Известно, что в результате взрыва огонь дошел до скважины "Черноморнефтегаза". Укрощать пожар россиянам не удавалось.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук назвал "вышки Бойко" законной военной мишенью для Украины , ведь России фактически украла их во время аннексии Крыма в 2014 году. Кроме того, там были размещены гарнизоны и вооружения, представляющие угрозу Украине.