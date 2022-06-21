Россияне могут мстить за удар по "вышкам Бойко"

Украинские военные уложили по так называемым "вышкам Бойко" и это стало очень болезненным ударом для России. Об этом 24 канала рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

Есть два фактора, - Мусиенко объяснил, чем важны "вышки Бойко"

Он пояснил, что Украина нанесла удар по этим объектам, потому что военно-морские силы России использовали их для прикрытия своего расположения. Простыми словами, они прятались за "вышками", понимая, что это определенная гарантия того, что украинские средства поражения надводных целей не будут применять, потому что "вышки" воспрепятствуют.

С помощью этого прикрытия они атаковали и наши позиции, и подвозили то, что им нужно, на остров Змеиный. Поэтому было принято соответствующее решение и нанесен такой удар,

– рассказал Вениславский.

В ответ на столь серьезный удар Россия устами своих спикеров заявила, что будет атаковать Украину и Киев, а в частности и центры принятия решений, то есть органы власти и пункты управления ВСУ. То есть в ближайшие дни может быть немало вражеских ракетных атак.

Нардеп отметил, что на территории российского сателлита Беларуси расположены дивизионы ракетных комплексов "Искандер", способные поражать цели на значительные расстояния.

Поэтому нужно быть максимально осторожными и внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги,

– подчеркнул Федор Вениславский.

Федор Вениславский объяснил, почему следует быть максимально бдительными после удара по "вышкам Бойкам": смотрите видео

Что известно об ударе по "вышкам Бойко"