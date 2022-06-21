Нашим відважним захисникам та захисницям вдалося поцілити у бурову платформу в Чорному морі. Влучний ракетний постріл наші герої здійснили 20 червня.

Читайте до теми В Одесі знову на берег викинуло міну: вона вибухнула

"Вишка Бойка" досі палає

Аналітик OSINT Саттон написав про те, що пожежу на "вишці" Бойка видно із супутників. Її можна побачити, якщо застосувати фільтр NASA Worldview. Зазвичай його використовують для того, щоб виявляти лісові пожежі.

Супутникові кадри свідчать про те, що сьогодні, 21 червня, пожежа на буровій установці продовжується. Російські пропагандисти повідомляють про те, що окупантам не вдається впоратися із пожежею, вона наближається до свердловини.

Зазначимо, що наші ВМС України ще не підтвердили успішного удару по "вишці Бойка". Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв про те, що бурова установка була військовою ціллю, оскільки ворог розмістив там військові гарнізони, сили ППО, засоби РЕБ.

Супутникові фото палаючих "вишок Бойка":

"Вишка Бойка": чому бурову платформу назвали саме так

Чорноморнафтогаз у 2011 – 2012 роках купив дві бурові установки за суму, яка вдвічі перевищувала їх реальну вартість. "Схемою" займався тодішній міністр енергетики Юрій Бойко. Також до оборудки причетні його менеджери у "Нафтогазі" – Євген Бакулін і Сергій Кацуба. Росія після анексії Криму у 2014 році захопила ці вежі.

Війна Росії проти України: останні події

Російські окупанти не перестають скаржитися на свою долю та бажання втекти додому, бодай навіть із пораненням. Вони вже почали боятися, що їх візьмуть у кільце, адже вони нібито просуваються вперед, а ЗСУ обходять їх по флангах. Надійного тилу в окупантів немає – там залишилися "силовики та алкаші".

Семена Семенченка звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Розвідники просили відпустити його на війну. Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов написав листа, в якому розхвалив командирські здібності Семенченка та попросив дати йому можливість проявити свої навички на фронті.

Дивіться відео до теми – росіяни зібралися будувати новий крейсер