Нашим отважным защитникам и защитницам удалось попасть в буровую платформу в Черном море. Точный ракетный выстрел наши герои произвели 20 июня.

Читайте на тему В Одессе снова на берег выбросило мину: она взорвалась

"Вышка Бойко" до сих пор пылает

Аналитик OSINT Саттон написал о том, что пожар на "вышке" Бойко виден со спутников. Ее можно увидеть, если использовать фильтр NASA Worldview. Обычно его используют для обнаружения лесных пожаров.

Спутниковые кадры говорят о том, что сегодня, 21 июня, пожар на буровой установке продолжается. Российские пропагандисты сообщают о том, что оккупантам не удается справиться с пожаром, он приближается к скважине.

Отметим, что наши ВМС Украины еще не подтвердили успешный удар по "вышке Бойко". Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял о том, что буровая установка была военной целью, поскольку враг разместил там военные гарнизоны, силы ПВО, средства РЭС.

Спутниковые фото горящих "вышек Бойко":

"Вышка Бойко": почему буровую платформу назвали именно так

Черноморнефтегаз в 2011-2012 годах купил две буровые установки за сумму, которая вдвое превышала их реальную стоимость. "Схемой" занимался тогдашний министр энергетики Юрий Бойко. Также к сделке причастны его менеджеры в "Нафтогазе" – Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. Россия после аннексии Крыма в 2014 захватила эти башни.

Война России против Украины: последние события

Российские кафиры не перестают жаловаться на свою судьбу и желание убежать домой, даже с ранением. Они уже начали бояться, что их возьмут в кольцо, ведь они продвигаются вперед, а ВСУ обходят их по флангам. Надежного тыла у кафиров нет – там остались "силовики и алкаши" .

Семена Семенченко освободили из-под стражи под домашний арест. Разведчики просили отпустить его на войну . В частности, глава ГУР Кирилл Буданов написал письмо, в котором расхвалил командирские способности Семенченко и попросил дать ему возможность проявить свои навыки на фронте.

Смотрите видео по теме – россияне собрались строить новый крейсер