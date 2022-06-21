Россияне ожидают, что ВСУ возьмут их в кольцо

Об этом свидетельствует разговор двух российских военных, который удалось перехватить украинским разведчикам. Во время разговора оккупанты живо обсуждали положение на линии фронта.

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Один из российских оккупантов во время разговора пытался выяснить, собираются ли их менять на передовой. Он рассказал, что боится оцепления со стороны ВСУ, однако не уточнил район.

По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас со стороны обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались,

– сказал он.

Его товарищ поинтересовался, кто остался позади, на что тот с грустью ответил "силовики, алкаши. Хорошего нет ничего".

Видео перехваченного разговора российских оккупантов

С западным оружием уже видна разница в Запорожской области

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что помощь западных партнеров поступила несколько недель назад и существенно улучшила позиции наших войск. По его словам, враг уже не чувствует себя так свободно, как раньше.

Украинские силы в Запорожье продвинулись примерно на 5 – 10 километров, о чем информировал мэр Мелитополя Иван Федоров. Кроме того, ВСУ приближаются и к временно оккупированному Херсону.

Более того, украинские защитники наносят значительные потери оккупантам на острове Змеиный. Во вторник, 21 июня, в оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по Змеиному, о чем журналистам 24 канала информировали днем ранее. В ОК "Юг" заявили, что для удара использовали разные силы и способы, а враг понес значительные потери.

Также 21 июня источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что украинские военные снова ударили несколькими ракетами. Сообщается, что ВСУ попали во вражеские объекты.

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