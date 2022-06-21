Русские дерибанят запчасти боевой техники

В разведке рассказали новую схему, которую придумали кафиры для наживы. Подбитые ВСУ российские танки, БТР и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию России.

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Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению. А все потому, что россияне дерибанят запчасти.

И меняют их на алкоголь

"Доблестные" российские воины снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь,

– говорится в сообщении разведки.

Учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа России даже приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.

Потери врага: актуальные данные

По состоянию на 21 июня, по данным Генштаба, украинские защитники уничтожили 34 100 российских кафиров. Только за последние сутки погибли 300 захватчиков.

Потери кафиров в технике тоже значительны:

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3606,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,

крылатых ракет – 137,

кораблей /катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2537,

специальной техники – 59.

К слову, российское военное руководство не собирается изменять тактику ведения войны, несмотря на многочисленные потери в личном составе. Они готовы бросать в бой все "пушечное мясо", которое только смогут найти.

По данным британской разведки, они уже привлекают "резервные" или "третьи" батальоны – это батальоны самой низкой боевой готовности. В основном это срочники, не имеющие никакого опыта и не владеющие боевыми навыками на высоком уровне.

Поэтому, не удивительно, что потери врага так безумны.

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