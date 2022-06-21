Росіяни дерибанять запчастини бойової техніки

У розвідці розповіли нову схему, яку придумали окупанти для наживи. Підбиті ЗСУ російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію Росії.

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Однак, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню. А все тому, що росіяни дерибанять запчастини.

Та міняють їх на алкоголь

"Доблесні" російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь,

– йдеться у повідомленні розвідки.

Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу Росії уже навіть наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.

Втрати ворога: актуальні дані

Станом на 21 червня, за даними Генштабу, українські захисники знищили 34 100 російських окупантів. Лише за останню добу загинули 300 загарбників.

Втрати окупантів у техніці теж значні:

танків – 1496,

бойових броньованих машин – 3606,

артилерійських систем – 752,

РСЗВ – 239,

засобів ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 611,

крилатих ракет – 137,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537,

спеціальної техніки – 59.

До слова, російське військове керівництво не збирається змінювати тактику ведення війни попри численні втрати в особовому складі. Вони готові кидати в бій усе "гарматне м'ясо", яке тільки зможуть знайти.

За даними британської розвідки, вони уже залучають "резервні", або "треті" батальйони – це батальйони найнижчої бойової готовності. В основному це строковики, які не мають жодного досвіду та не володіють бойовими навичками на високому рівні.

Тому, не дивно, що втрати ворога такі шалені.

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