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      На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево, ребенок погиб

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      Фото с места трагедии
      Фото с места трагедии / vn.20minut.ua

      Трагедия произошла утром 10 марта возле Восточного автовокзала, когда девочка с мамой стояли на троллейбусной остановке.

      От сильного порыва ветра дерево рухнуло прямо на ребенка, сообщили в Нацполиции Винницкой области.

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      Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, не смогли ее спасти.

      Полиция открыла уголовное производство по факту несчастного случая. В ходе следствия правоохранители будут выяснять, кто был ответственен за деревья на участке и кому они принадлежали.

      Дерево впало на дитину у Вінниці
      Фото с места трагедии

      Дерево впало на дитину у Вінниці
      Фото с места трагедии

      Отметим, что 10 марта в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды синоптики объявили второй уровень опасности – оранжевый. Это означает, что погодные условия крайне опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

      Кроме того, в некоторых районах высокогорья Карпат синоптики прогнозируют снеголавинную опасность, а на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье – повышение уровня воды.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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