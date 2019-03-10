На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево, ребенок погиб

Трагедия произошла утром 10 марта возле Восточного автовокзала, когда девочка с мамой стояли на троллейбусной остановке.

От сильного порыва ветра дерево рухнуло прямо на ребенка, сообщили в Нацполиции Винницкой области.

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Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, не смогли ее спасти.

Полиция открыла уголовное производство по факту несчастного случая. В ходе следствия правоохранители будут выяснять, кто был ответственен за деревья на участке и кому они принадлежали.



Фото с места трагедии



Фото с места трагедии

Отметим, что 10 марта в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды синоптики объявили второй уровень опасности – оранжевый. Это означает, что погодные условия крайне опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Кроме того, в некоторых районах высокогорья Карпат синоптики прогнозируют снеголавинную опасность, а на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье – повышение уровня воды.