На 11-річну дівчинку у Вінниці впало дерево, дитина загинула

Трагедія сталася зранку 10 березня біля Східного автовокзалу, коли дівчинка з мамою стояли на тролейбусній зупинці.

Від сильного пориву вітру дерево завалилося просто на дитину, повідомили у Нацполіції Вінницької області.

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Дівчинка отримала травми, несумісні з життям. Медики, що прибули на місце, не змогли її врятувати.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нещасного випадку. У ході слідства правоохоронці з'ясовуватимуть, хто був відповідальний за дерева на ділянці та кому вони належали.



Фото з місця трагедії



Фото з місця трагедії

Зазначимо, що 10 березня в Україні очікуються сильні пориви вітру. Через негоду синоптики оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий. Це означає, що погодні умови є вкрай небезпечними, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Крім того, у деяких районах високогір'я Карпат синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку, а на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті – підвищення рівня води.