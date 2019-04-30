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      На 18-летнего актера из Украины напали с ножом в Неаполе

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      Артем Ткачук
      Артем Ткачук / Фото из открытых источников

      В пригороде Неаполя неизвестный атаковал 18-летнего актера Артема Ткачука, который является уроженцем Украины. Произошло это в воскресенье, 28 апреля, около 3 часов ночи, когда он прогуливался с другом. По словам молодого человека, удар ему нанес представитель молодежной банды.

      Как пишет The Guardian, инцидент произошел в районе Кьяя, что располагается на морском побережье недалеко от Неаполя.

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      Артем, в свою очередь, рассказал журналистам, что подвергся нападению после того, как у него банда молодчиков спросила, из какого он района. В результате актер получил два удара ножом в живот. Также злоумышленники избили и его друга. К счастью, у обоих раны не серьезны.

      По мнению правоохранителей, на Ткачука напали, вероятно, из-за его роли в фильме "Пираньи Неаполя". Здесь он сыграл юного преступника Тайсона, а общем в фильме речь идет о деятельности в этом итальянском городе детских банд и возглавляемых молодежью преступных групп.

      Заметим, что с начала 2000-х итальянские власти арестовали сотни боссов Каморры – неаполитанской мафиозной группировки. Однако, их место заняли дети и молодежь. По данным итальянской организации по вопросам детства, 6,5% молодых людей в Неаполе входят в составы детских банд. Летом прошлого года городской суд Неаполя арестовал 42 членов банд из таких районов Неаполя, как Форселла и Декумани, к общим 500 годам тюрьмы.

      Что известно о фильме "Пираньи Неаполя"? Режиссером этой ленты выступил Клаудио Джавоннези. На Берлинском кинофестивале "Пираньи Неаполя" получили Серебряного медведя за лучший сценарий. Само слово "Пираньи" использовала неаполитанская мафия Коморра для обозначения банды.

      Фильм основан на романе журналиста и писателя Роберто Савиано "Гоморра", который он выдал в 2006 году. Эта документальная книга в деталях рассказывает о деятельности неаполитанской преступной группы Каморра. Книга мгновенно получила признание во всем мире. Кроме того, после ее публикации один из главарей уличенного здесь клана недвусмысленно заявил, что собирается "убрать" автора, поэтому с октября 2006 года Савиано находится под охраной итальянского правительства.

      Еще одно громкое нападение на актера из Украины произошло недавно в Польше – в этой стране из-за украинского языка пострадал Артем Мануйлов, а применили к нему кулаки средь бела дня в заполненном автобусе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Кино Криминальные новости LifeStyle Итоги LifeStyle 24
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