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      Молодіжна банда ножем атакувала 18-річного актора з України

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      Артем Ткачук
      Артем Ткачук / Фото з відкритих джерел

      У передмісті Неаполя невідомий атакував 18-річного актора, який є родом з України, Артема Ткачука. Сталося це у неділю, 28 квітня, близько 3 години ночі, коли він прогулювався з другом. За словами чоловіка, удар йому завдав представник молодіжної банди.

      Як пише The Guardian, інцидент трапився у районі К’яя, що розташовується на морському узбережжі неподалік Неаполя.

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      Як розповів Артем, він зазнав нападу після того, як у нього банда молодиків запитала, з якого той району. У результаті актор отримав два удари ножем у живіт. Також зловмисники побили і його друга. На щастя, в обох рани – не серйозні.

      На переконання правоохоронців, на Ткачука напали, імовірно, через його роль у стрічці "Піраньї Неаполі". Тут він зіграв юного злочинця Тайсона, а загалом у фільмі мовилося про діяльність дитячих банд і злочинних груп, очолюваних молоддю, у цьому італійському місті.

      Зауважимо, що від початку 2000-х італійська влада арештувала сотні босів Каморри – неаполітанського мафіозного угрупування. Однак, їхнє місце зайняли діти та молодь. За даними італійської організації з питань дитинства, 6,5% молодих людей у Неаполі входять до дитячих банд. Торік улітку міський суд Неаполя заарештував 42 членів банд з таких районів Неаполя, як Форселла та Декумані, до загальних 500 років в’язниці.

      Що відомо про фільм "Піраньї Неаполя"? Режисером цієї стрічки виступив Клаудіо Джавоннезі. На Берлінському кінофестивалі "Піраньї Неаполя" здобули Срібного ведмедя за найкращий сценарій. Саме слово "Піраньї" використовувала неаполітанська мафія Коморра для позначення банди.

      Фільм засновано на романі журналіста та письменника Роберто Савіано "Гоморра", який той видав у 2006 році. Ця документальна книжка в деталях розповідає про діяльність неаполітанської злочинної групи "Каморра". Книга миттєво отримала визнання у всьому світі. Крім того, після її публікації один із ватажків викритого тут клану недвозначно заявив, що збирається "прибрати" автора, тому з жовтня 2006 року Савіано перебуває під охороною італійського уряду.

      Ще один гучний напад на актора з України трапився нещодавно у Польщі – у цій країні через українську мову постраждав Артем Мануйлов, а застосували до нього кулаки посеред білого дня в автобусі на очах багатьох людей.

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      Теги: Новини України Кіно Кримінальні новини LifeStyle Підсумки LifeStyle 24
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