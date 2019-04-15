В Варшаве неизвестный ударил украинского актера Артема Мануйлова, а все потому, что последний общался на украинском. Сам Артем сегодня не только работает и учится в столице Польши, но и проживает здесь.

О нападении актер сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, это произошло в автобусе после того, как он по телефону поговорил с женой.

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Варшава. Весна. Белый день. Звонит жена. "Извини, любимая. Я – сейчас в автобусе, не могу говорить. Наберу тебя, когда выйду. Целую". А через секунду – удар. Мужчина, стоявший напротив, черной тяжелой сумкой ударил в лицо. Шок и его крики. "Випердаляй стонд! Випердаляй!"

– отметил украинец.

По его словам, после инцидента никакой реакции со стороны других пассажиров не было. Кроме того, ему пришлось провести несколько дней в отделениях полиции, чтобы все объяснить, и на разговорах с правозащитниками.

"Я вышел на остановке возле Варшавского университета – именно здесь и вышел тот мужчина, который меня ударил. Он пытался продолжать меня провоцировать и начал махать кулаками. Я уклонялся. Когда же он увидел, что ему ничего не удастся сделать, то снова оскорбительно назвал меня , махнул рукой и пошел в сторону здания Института философии и социологии ", – говорит Артем Мануйлов в комментарии польскому изданию na:Temat .

При этом он добавил, что пытался догнать своего обидчика и выяснить причину такого поведения, но реакции с его стороны не было никакой.

"Уже в здании института он сказал выйти на улицу и там поговорить, как мужчины. Я ответил, что мы можем подраться, но сначала он должен извиниться. Он проигнорировал меня и ушел. Я побежал за ним, на протяжении нескольких минут пытаясь выяснить, почему он меня ударил. Но в конце концов он зашел в одну из аудиторий ", – рассказал украинский актер.

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Артем Мануйлов убеждает, что ему удалось не только сфотографировать злоумышленника, но и записать номер аудитории и имя профессора, который там в то время читал лекции. С этой информацией он и обратился в полицию.

Правда, правоохранители не сразу захотели ему помогать , потому что украинец не имел с собой паспорт. Сам же Артем хотел все сделать как можно скорее, чтобы успеть поймать своего обидчика после лекции. Когда полицейские взялись за это дело (Артем попросил своего друга прислать ему копии паспорта), уже было поздно и даже охрана университета уже ничем не могла помочь. В итоге полиция посоветовала ему обратиться в суд.

Впоследствии Мануйлов сумел идентифицировать нападавшего – им оказался свободный слушатель лекций главного варшавского учреждения высшего образования. Но и на этот раз полиция не захотела принимать его заявление с показаниями и снова посоветовала обратиться в суд. Когда же с ним в полицию пришел доктор Варшавского университета Якуб Клоц-Конколович, только тогда правоохранители зашевелились . Также Артему помогли другие работники заведения. Что касается обидчика украинца, то он уже не раз нападал на людей , поэтому полиция постановила, чтобы его осмотрели психиатры.

Артем Мануйлов отметил, что такие случаи с ним случаются уже не впервые . В частности, в начале октября, когда он ехал в свой театр на велосипеде, неизвестные в него начали бросать бутылки, выкрикивая "Польша – для поляков". Как подчеркнул он, хотя уже давно изучает польский язык, но до сих пор не понимает, что значит лозунг "Польша – для поляков", то есть то, что "иностранцы должны убираться отсюда!?" Также украинец утверждает, что друзья его уже не раз предупреждали и говорили, что он не должен дать себя спровоцировать.

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Как добиться справедливости, если стал жертвой агрессии? Прежде всего не позволить себя спровоцировать, самому не стать агрессором. Далее (самое сложное) – не остановиться, пройти семь кругов препятствий. Унять эмоции, поверить в то, что настоящая сила не состоит в том, чтобы навалять в ответ. Настоящее мужество – это, не нарушая законы, защитить себя и с помощью соответствующих органов наказать агрессора. В таких ситуациях иностранцы, которые стали жертвами, часто слышат от полиции: "Это безнадежное дело, обращайтесь в суд, мы не можем ничем помочь". Важно не остановиться. Если надо, несколько раз сходить в отделение полиции, привлечь всех знакомых, заставить полицию обратить внимание на дело. Такое нельзя замалчивать, поскольку каждый человек, независимо от национальности, заслуживает уважения. Закон – один для всех, но его надо отстаивать. Не стоит опускать руки. За кем – правда, тот и сильнее. Поэтому советую изучить свои права и достойно противодействовать агрессии с хамством, если подобная ситуация с кем-то произойдет,

– подытожил Артем Майнулов.