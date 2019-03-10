В Польше избили водителя Uber за то, что он – украинец

В Варшаве несколько поляков навеселе избили 33-летнего украинца Романа Куликова, который является водителем Uber. Мужчина убеждает, что били за то, что он – украинец.

"Они меня били не за музыку, а за то, что я – украинец. Меня обзывали разными бранными словами и кричали, чтобы я возвращался в свою Украину", – рассказал Куликов в комментарии Укринформу.

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По словам мужчины, в автомобиле он подвозил 6 молодых поляков: 3 парней и 3 девушек. В авто не работало радио, поэтому водитель включил в своем мобильном украинскую радиостанцию. Это не понравилось пассажирам и они начали требовать от украинца сменить радио.

Водитель сказал, что уменьшит громкость музыки, однако это не успокоило агрессивно настроенную молодежь. Тогда Куликов попросил пассажиров выйти из авто и заказать другое такси. Компания отказалась и продолжала оскорблять мужчину по национальному признаку. Пассажиры кричали, что он не в Украине, а в Польше.

Водитель Uber начал снимать все на мобильный телефон, и в этот момент группа поляков набросилась на мужчину с кулаками.

По словам Куликова, несколько человек повалили его на землю и били в течение нескольких минут.

Смотрите видео с места избиения украинца в Польше:

Рядом была автобусная остановка, однако никто из людей на ней не вызвал полицию. Водитель Uber говорит, что сильно не пострадал лишь потому, что раньше занимался восточными единоборствами и знал, как защититься от ударов.

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После нападения злоумышленники скрылись, а украинец вызвал полицию и дал показания польским правоохранителям. После этого мужчина в больнице снял побои и отправился в отделение полиции написать заявление об избиении.

На сегодня в Польше находится 1 миллион 270 тысяч украинцев. Их удалось посчитать с помощью смартфонов, которыми воспользовались граждане Украины.