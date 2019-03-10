У Польщі побили водія Uber за те, що він – українець

У Варшаві кілька поляків напідпитку побили 33-річного українця Романа Куликова, який є водієм Uber. Чоловік переконує, що били за те, що він – українець.

"Вони мене били не за музику, а за те, що я – українець. Мене обзивали різними лайливими словами і кричали, щоб я повертався у свою Україну", – розповів Куликов у коментарі Укрінформу.

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За словами чоловіка, в автомобілі він підвозив 6 молодих поляків: 3 хлопців і 3 дівчат. В авто не працювало радіо, тож водій увімкнув у своєму мобільному українську радіостанцію. Це не сподобалося пасажирам і вони почали вимагати в українця змінити радіо.

Водій сказав, що зменшить гучність музики, проте це не заспокоїло агресивно налаштовану молодь. Тоді Куликов попросив пасажирів вийти з авто і замовити інше таксі. Компанія відмовились і продовжували ображати чоловіка за національною ознакою. Пасажири кричали, що він не в Україні, а в Польщі.

Водій Uber почав знімати все на мобільний телефон, і в цей момент група поляків накинулась на чоловіка з кулаками.

За словами Куликова, кілька осіб повалили його на землю і били протягом кількох хвилин.

Дивіться відео з місця побиття українця у Польщі:

Поряд була автобусна зупинка, проте ніхто з людей на ній не викликав поліцію. Водій Uber каже, що сильно не постраждав лише тому, що раніше займався східними єдиноборствами та знав, як захиститися від ударів.

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Після нападу зловмисники втекли, а українець викликав поліцію та дав свідчення польським правоохоронцям. Після цього чоловік у лікарні зняв побої і вирушив у відділок поліції написати заяву про побиття.

На сьогодні в Польщі перебуває 1 мільйон 270 тисяч українців. Їх вдалося порахувати за допомогою смартфонів, яким скористались громадяни України.