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      На агитационные поездки Порошенко тратит десятки миллионов гривен госбюджета, – Гнап

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      Президент Украины Петр Порошенко
      Президент Украины Петр Порошенко / Фото из свободных источников

      Президент Украины Петр Порошенко путешествует по областям, представляя верующим полученный от Вселенского патриарха Томос. За последние две недели он уже посетил Ровно, Луцк, Винницу и Житомир, и на этом останавливаться не собирается.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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      Он сообщил, что действующий глава государства, прикрываясь популяризацией церкви, на самом деле проводит агитационные поездки за счет госбюджета, в который мы платим налоги.

      Сколько на это может тратиться средств? Десятки миллионов гривен. Ведь главу государства сопровождает внушительный эскорт, в общем 200 госслужащих. Кроме того, к президентскому "Томос-туру" привлекаются и тысячи работников бюджетной сферы, которые могли бы заниматься своей работой, зато их мобилизуют для участия в молебнах с президентом,
      – отметил Гнап.

      Также он напомнил о недавнем заявлении волынских медиа, которые заявили, что их областная администрация дала распоряжение районным руководителям привести в Луцк две с половиной тысячи человек. Все они стали массовкой на праздничных мероприятиях "Томос-тура" президента.

      Волиняни стали масовкою для заходів Порошенка
      Волыняне стали массовкой для мероприятий Порошенко

      Зато Гнап отметил, что к положительным чертам "Томос-тура" можно отнести уборку улиц от снега и ремонт некоторых участков дорог.

      Кроме того, "Томос-тур" может быть полезен и с точки зрения развития украинской криминалистики. Ведь рядом с руководством страны на торжественных молебнах можно будет увидеть немало криминальных авторитетов, а их иногда так трудно даже сфотографировать,
      – сказал Дмитрий.

      Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 21 января 2019 года

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Томос Выборы Президента 2019 Видеоблоги Деньги
      Источник: 24 канал
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