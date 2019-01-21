На агитационные поездки Порошенко тратит десятки миллионов гривен госбюджета, – Гнап
Президент Украины Петр Порошенко путешествует по областям, представляя верующим полученный от Вселенского патриарха Томос. За последние две недели он уже посетил Ровно, Луцк, Винницу и Житомир, и на этом останавливаться не собирается.
Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.
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Он сообщил, что действующий глава государства, прикрываясь популяризацией церкви, на самом деле проводит агитационные поездки за счет госбюджета, в который мы платим налоги.
Сколько на это может тратиться средств? Десятки миллионов гривен. Ведь главу государства сопровождает внушительный эскорт, в общем 200 госслужащих. Кроме того, к президентскому "Томос-туру" привлекаются и тысячи работников бюджетной сферы, которые могли бы заниматься своей работой, зато их мобилизуют для участия в молебнах с президентом,
– отметил Гнап.
Также он напомнил о недавнем заявлении волынских медиа, которые заявили, что их областная администрация дала распоряжение районным руководителям привести в Луцк две с половиной тысячи человек. Все они стали массовкой на праздничных мероприятиях "Томос-тура" президента.
Волыняне стали массовкой для мероприятий Порошенко
Зато Гнап отметил, что к положительным чертам "Томос-тура" можно отнести уборку улиц от снега и ремонт некоторых участков дорог.
Кроме того, "Томос-тур" может быть полезен и с точки зрения развития украинской криминалистики. Ведь рядом с руководством страны на торжественных молебнах можно будет увидеть немало криминальных авторитетов, а их иногда так трудно даже сфотографировать,
– сказал Дмитрий.
Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 21 января 2019 года