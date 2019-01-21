На агітаційні поїздки Порошенко витрачає десятки мільйонів гривень держбюджету, – Гнап
Президент України Петро Порошенко подорожує областями, представляючи вірянам отриманий від Вселенського патріарха Томос. За останні два тижні він вже відвідав Рівне, Луцьк, Вінницю та Житомир, і на цьому зупинятися не збирається.
Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.
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Він повідомив, що чинний глава держави, прикриваючись популяризацією церкви, насправді проводить агітаційні поїздки коштом держбюджету, у який ми платимо податки.
Скільки на це може витрачатися коштів? Десятки мільйонів гривень. Адже, главу держави супроводжує чималий ескорт, в загальному 200 держслужбовців. Окрім того, до президентського "Томос-туру" залучаються і тисячі працівників бюджетної сфери, які могли б займатися своєю роботою, натомість їх мобілізують для участі у молебнях з президентом,
– зауважив Гнап.
Також він нагадав про нещодавню заяву волинських медіа, які заявили, що їх обласна адміністрація дала розпорядження районним керівникам привести до Луцька дві з половиною тисячі людей. Всі вони стали масовкою на святкових заходах "Томос-туру" президента.
Волиняни стали масовкою для заходів Порошенка
Натомість Гнап наголосив, що до позитивних рис "Томос-туру" можна віднести прибирання вулиць від снігу та ремонт деяких ділянок доріг.
Крім того, "Томос-тур" може бути корисний і з точки зору розвитку української криміналістики. Адже поруч з керівництвом країни на урочистих молебнях можна буде побачити чимало кримінальних авторитетів, а їх інколи так важко навіть сфотографувати,
– сказав Дмитро.
Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" за 21 січня 2019 року
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