На AliExpress продают Зеленского на футболках, чашках и чехлах – фото
В нескольких магазинах глобальной торговой интернет-сети AliExpress появились новинки. Продавцы торгуют футболками, чехлами и необычными чашками с изображением президента Владимира Зеленского.
Футболки с президентом Украины есть в трех вариантах: 2 принта с портретами самого Владимира Зеленского и 1 – с Василием Голобородько, героем сериала "Слуга народа".
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Цена футболки – от 10 долларов. Доставка в Украину китайской почтой China Post Registered Air Mail бесплатная.
Футболки с изображением Владимира Зеленского// Скриншот с AliExpress
Футболка с героем сериала "Слуга народа"// Скриншот с AliExpress
Кроме того, на AliExpress есть немало других товаров с изображением Владимира Зеленского. Например: чехлы на телефон от 2 долларов и необычные чашки от 12 долларов.
Чехлы для телефона с изображением Зеленского// Скриншот с AliExpress
Особенность чашки в том, что изначально она черного цвета, но когда в нее наливаешь горячий напиток – начинает проявляться Владимир Александрович на велосипеде с булавой.
Необычная чашка с Владимиром Зеленским// Скриншот с AliExpress
20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Теперь он официально стал президентом Украины.
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