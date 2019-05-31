На AliExpress продают Зеленского на футболках, чашках и чехлах – фото

В нескольких магазинах глобальной торговой интернет-сети AliExpress появились новинки. Продавцы торгуют футболками, чехлами и необычными чашками с изображением президента Владимира Зеленского.

Футболки с президентом Украины есть в трех вариантах: 2 принта с портретами самого Владимира Зеленского и 1 – с Василием Голобородько, героем сериала "Слуга народа".

Читайте также: Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского: видео

Цена футболки – от 10 долларов. Доставка в Украину китайской почтой China Post Registered Air Mail бесплатная.



Футболки с изображением Владимира Зеленского// Скриншот с AliExpress



Футболка с героем сериала "Слуга народа"// Скриншот с AliExpress

Кроме того, на AliExpress есть немало других товаров с изображением Владимира Зеленского. Например: чехлы на телефон от 2 долларов и необычные чашки от 12 долларов.



Чехлы для телефона с изображением Зеленского// Скриншот с AliExpress

Особенность чашки в том, что изначально она черного цвета, но когда в нее наливаешь горячий напиток – начинает проявляться Владимир Александрович на велосипеде с булавой.



Необычная чашка с Владимиром Зеленским// Скриншот с AliExpress

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Теперь он официально стал президентом Украины.