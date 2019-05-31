02:45
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, 30 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      На AliExpress продают Зеленского на футболках, чашках и чехлах – фото

      9 Читати новину українською
      На AliExpress продают Зеленского на футболках, чашках и чехлах
      На AliExpress продают Зеленского на футболках, чашках и чехлах / 24 канал

      В нескольких магазинах глобальной торговой интернет-сети AliExpress появились новинки. Продавцы торгуют футболками, чехлами и необычными чашками с изображением президента Владимира Зеленского.

      Футболки с президентом Украины есть в трех вариантах: 2 принта с портретами самого Владимира Зеленского и 1 – с Василием Голобородько, героем сериала "Слуга народа".

      Читайте также: Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского: видео

      Цена футболки – от 10 долларов. Доставка в Украину китайской почтой China Post Registered Air Mail бесплатная.

      зеленський футболка
      Футболки с изображением Владимира Зеленского// Скриншот с AliExpress

      зеленський футболка слуга народу
      Футболка с героем сериала "Слуга народа"// Скриншот с AliExpress

      Кроме того, на AliExpress есть немало других товаров с изображением Владимира Зеленского. Например: чехлы на телефон от 2 долларов и необычные чашки от 12 долларов.

      зеленський чохли телефон
      Чехлы для телефона с изображением Зеленского// Скриншот с AliExpress

      Особенность чашки в том, что изначально она черного цвета, но когда в нее наливаешь горячий напиток – начинает проявляться Владимир Александрович на велосипеде с булавой.

      чашка володимир зеленський
      Необычная чашка с Владимиром Зеленским// Скриншот с AliExpress

      20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Теперь он официально стал президентом Украины.

      blog_ava
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      30 мая
      464
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Курьезные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      30 мая , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      455
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 мая , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1347
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      30 мая , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      208
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      30 мая , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 211
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      30 мая , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 523
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук