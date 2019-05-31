На AliExpress продають Зеленського на футболках, чашках і чохлах – фото

У кількох магазинах глобальної торговельної інтернет-мережі AliExpress з'явилися новинки. Продавці торгують футболками, чохлами та незвичайними чашками із зображенням президента Володимира Зеленського.

Футболки з президентом України є у трьох варіантах: 2 принти з портретами самого Володимира Зеленського і 1 – з Василем Голобородьком, героєм серіалу "Слуга народу".

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Ціна футболки– від 10 доларів. Доставка в Україну китайською поштою China Post Registered Air Mail безкоштовна.



Футболки із зображенням Володимира Зеленського// Скріншот з AliExpress



Футболка з героєм серіалу "Слуга народу"// Скріншот з AliExpress

Окрім того, на AliExpress є чимало інших товарів із зображенням Володимира Зеленського. Наприклад: чохли на телефон від 2 доларів та незвичайні чашки від 12 доларів.



Чохли для телефону із зображенням Зеленського// Скріншот з AliExpress

Особливість чашки у тому, що спочатку вона чорного кольору, але коли в неї наливаєш гарячий напій – починає проявлятися Володимир Олександрович на велосипеді з булавою.



Незвичайна чашка з Володимиром Зеленським// Скріншот з AliExpress

20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Відтепер він офіційно став президентом України.