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      На AliExpress продають Зеленського на футболках, чашках і чохлах – фото

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      На AliExpress продають Зеленського на футболках, чашках і чохлах
      На AliExpress продають Зеленського на футболках, чашках і чохлах / 24 канал

      У кількох магазинах глобальної торговельної інтернет-мережі AliExpress з'явилися новинки. Продавці торгують футболками, чохлами та незвичайними чашками із зображенням президента Володимира Зеленського.

      Футболки з президентом України є у трьох варіантах: 2 принти з портретами самого Володимира Зеленського і 1 – з Василем Голобородьком, героєм серіалу "Слуга народу".

      Читайте також: Під час інавгурації впало президентське посвідчення Зеленського: відео

      Ціна футболки– від 10 доларів. Доставка в Україну китайською поштою China Post Registered Air Mail безкоштовна.

      зеленський футболка
      Футболки із зображенням Володимира Зеленського// Скріншот з AliExpress

      зеленський футболка слуга народу
      Футболка з героєм серіалу "Слуга народу"// Скріншот з AliExpress

      Окрім того, на AliExpress є чимало інших товарів із зображенням Володимира Зеленського. Наприклад: чохли на телефон від 2 доларів та незвичайні чашки від 12 доларів.

      зеленський чохли телефон
      Чохли для телефону із зображенням Зеленського// Скріншот з AliExpress

      Особливість чашки у тому, що спочатку вона чорного кольору, але коли в неї наливаєш гарячий напій – починає проявлятися Володимир Олександрович на велосипеді з булавою.

      чашка володимир зеленський
      Незвичайна чашка з Володимиром Зеленським// Скріншот з AliExpress

      20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Відтепер він офіційно став президентом України.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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