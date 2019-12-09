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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      На Альперина одели электронный браслет, – СМИ

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      Альперин будет носить электронный браслет / скриншот

      Полиция надела электронный браслет контроля на подозреваемого в организации махинаций на таможне бизнесмена Вадима Альперина.

      Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Нацполиции.

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      Отметим, что за одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне, уже внесли залог в размере 70 миллионов гривен.

      В то же время, суд обязал Альперина:

      • сдать паспорта,
      • носить электронный браслет,
      • являться по первому требованию в правоохранительные органы.

      Как искали и задерживали Альперина

      26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. В частности, задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского. Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

      26 ноября Президент Владимир Зеленский призвал помочь в поисках Альперина, назвав последнего "крестным отцом контрабанды в Украине". Впоследствии Адвокат Альперина заявил, что его клиент никуда не убегал. И на следующий день Альперин появился в САП на встречу с прокурором, чтобы поговорить о своем деле. Однако там Альперина ждали работники НАБУ, которые и задержали его. Впоследствии задержанному сообщили о подозрении.
      .

      Обратите внимание! Дело Альперина: заместителю главы Киевской таможни Тупальскому избрали меру пресечения

      Что известно о деле Вадима Альперина

      Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. В результате интересы государства понесли убытки более чем 77,7 миллиона гривен. Кроме Альперина, подозреваемыми в деле являются еще 10 человек, 7 из которых – чиновники ДФС и таможни.

      По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, приближенные Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойс), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре "Солнечный" в Одессе.

      В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали этим декларациям, поскольку стоимость была указана неправдивой. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, что становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.

      Начали расследовать это дело правоохранители еще в 2017 году. В ее рамках детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаниям-участницам схемы. В 2017 году Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ (или за то, чтобы сняли арест со счетов определенных предприятий, или за то, чтобы "потеряли" дело). А в ноябре 2017 года суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако впоследствии апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на свободу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики Полиция Вадим Альперин
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