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      На Альперіна одягнули електронний браслет, – ЗМІ

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      Альперін носитиме електронний браслет / скріншот

      Поліція одягнула електронний браслет контролю на підозрюваного в організації махінацій на митниці бізнесмена Вадима Альперіна.

      Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на джерело в Нацполіції.

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      Відзначимо, що за одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці, вже внесли заставу розміром у 70 мільйонів гривень.

      Водночас, суд зобов’язав Альперіна:

      • здати паспорти,
      • носити електронний браслет,
      • з'являтися за першою вимогою до правоохоронців.

      Як шукали та затримували Альперіна

      26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Зокрема, затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського. Справа, у межах якої затримали митника, є пов'язаною з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

      26 листопада Президент Володимир Зеленський закликав допомогти в пошуках Альперіна, назвавши останнього "хрещеним батьком контрабанди в Україні". Згодом Адвокат Альперіна заявив, що його клієнт нікуди не тікав. І наступного дня Альперін з’явився до САП на зустріч із прокурором, щоб поговорити про свою справу. Проте там на Альперіна чекали працівники НАБУ, які й затримали його. Згодом затриманому оголосили підозру.

      Зверніть увагу! Справа Альперіна: заступнику глави Київської митниці Тупальському обрали запобіжний захід

      Що відомо про справу Вадима Альперіна

      Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. Окрім Альперіна, підозрюваними у справі є ще 10 осіб, 7 з яких – посадовці ДФС та митниці.

      За версією слідства, Альперін створив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, дотичні до Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі "Сонячний" в Одесі.

      У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів. Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість було вказано неправдивою. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. У результаті товари ввозили в Україну за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару.

      Почали розслідувати цю справу правоохоронці ще в 2017 році. У її межах детективи НАБУ ініціювали накладення арешту на 450 млн гривень компаній-учасниць схеми. У 2017 році Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ (чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи). А у листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Проте згодом апеляційний суд зменшив суму до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Новини політики Поліція Вадим Альперін
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