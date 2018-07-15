На базе отдыха в Донецкой области взорвался неизвестный предмет: есть жертвы

В результате взрыва в Лиманском районе Донецкой области пострадали двое жителей Краматорска. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Об этом сообщили на сайте полиции Донетчины.

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Отмечается, что информация об инциденте поступила в полицию в воскресенье, 15 июля, около 03:00.

В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. Это 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы,

– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и другие необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств взрыва.

Напомним, что в Днепре 12 июля произошел взрыв опасной смеси в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов. Из-за взрыва погиб один человек, еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали. Она не выжил.