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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На базе отдыха в Донецкой области взорвался неизвестный предмет: есть жертвы

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Полиция выясняет обстоятельства взрыва на Донетчине
Полиция выясняет обстоятельства взрыва на Донетчине / 24 Канал

В результате взрыва в Лиманском районе Донецкой области пострадали двое жителей Краматорска. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Об этом сообщили на сайте полиции Донетчины.

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Отмечается, что информация об инциденте поступила в полицию в воскресенье, 15 июля, около 03:00.

В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. Это 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы,
– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и другие необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств взрыва.

Напомним, что в Днепре 12 июля произошел взрыв опасной смеси в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов. Из-за взрыва погиб один человек, еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали. Она не выжил.

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Взрыв Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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