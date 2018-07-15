На базі відпочинку у Донецькій області вибухнув невідомий предмет: є жертви

Внаслідок вибуху у Лиманському районі Донецької області постраждали двоє жителів Краматорська. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Про це повідомили на сайті поліції Донеччини.

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Зазначається, що інформація про інцидент надійшла до поліції у неділю, 15 липня, близько 03:00.

Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська. Це 38-річний чоловік та його 35-річна співмешканка. Потерпілі госпіталізовані,

– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та інші необхідні заходи для з'ясування обставин вибуху.

Нагадаємо, що у Дніпрі 12 липня стався вибух небезпечної суміші в цеху під час технологічного процесу в електричній печі по плавленню спеціальних металів. Через вибух загинула одна людина, ще одну людину у важкому стані госпіталізували. Втім вона не вижила.