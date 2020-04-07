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      На Благовещение люди пришли в церкви, несмотря на карантин: фото

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      В Житомире верующих причащали на улице / Житомир.info

      Украинцы пришли на богослужение в храмы, несмотря на ограничения, принятые правительством. У церквей людей просили соблюдать дистанцию и надевать маски. Однако в некоторых городах даже священники нарушали правила карантина.

      Богослужение в Житомире

      В Житомире возле Спасо-Преображенского собора собрались несколько десятков верующих. Их причащали на улице, сообщает Житомир.info.

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      Вблизи храма дежурил полицейский патруль, людей просили соблюдать дистанцию в два метра. Несмотря на запрет правительства появляться в общественных местах без маски, не всё верующие их надели. В частности, речь идет и о священнослужителях. Правоохранители отметили, что предупредили отцов о нарушении карантина.


      У церкви дежурила полиция / Фото Житомир.info


      Священники были без масок / Фото Житомир.info

      Мы еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопление людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие,
      – рассказали в патрульной полиции.

      Храмы в Киеве

      Также присутствие верующих на богослужении заметили в Киеве. Фото опубликовали в фейсбук-сообществе ДТП.kiev.ua. На фото видно, что люди не соблюдали безопасную дистанцию.

      Богослужение во Львове

      У церкви святого Иосафата во Львове тоже собрались люди. В храм верующих не пускали. Они пытались соблюдать дистанцию и были в масках. Вместе с тем, часть из них стояла в парке – это тоже запрещено согласно решению правительства.


      В храм во Львове не пускали / Фото Андрея Костюка


      Люди пытались соблюдать дистанцию / Фото Андрея Костюка


      Часть из верующих находилась в парке / Фото Андрея Костюка

      Интересно! Президент Зеленский сообщил о решении не запрещать Праздничную литургию на Пасху. Однако людей призывают остаться дома и смотреть трансляцию онлайн.

      Богослужение во время карантина

      • 25 марта произошло совещание президента Зеленского с главами церквей.
      • Руководители церквей выразили понимание, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
      • Прихожанам должны разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
      • Ранее правительство запретило проведение всех массовых, в том числе и религиозных, мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
      • С 6 апреля правительство ограничило пребывание в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом.
      • Также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора.


      Почему лучше оставаться дома? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Львова Новости Житомира Полиция Новости Киева Религия
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