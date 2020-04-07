На Благовещение люди пришли в церкви, несмотря на карантин: фото

Украинцы пришли на богослужение в храмы, несмотря на ограничения, принятые правительством. У церквей людей просили соблюдать дистанцию и надевать маски. Однако в некоторых городах даже священники нарушали правила карантина.

Богослужение в Житомире

В Житомире возле Спасо-Преображенского собора собрались несколько десятков верующих. Их причащали на улице, сообщает Житомир.info.

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Вблизи храма дежурил полицейский патруль, людей просили соблюдать дистанцию в два метра. Несмотря на запрет правительства появляться в общественных местах без маски, не всё верующие их надели. В частности, речь идет и о священнослужителях. Правоохранители отметили, что предупредили отцов о нарушении карантина.



У церкви дежурила полиция / Фото Житомир.info



Священники были без масок / Фото Житомир.info

Мы еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопление людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие,

– рассказали в патрульной полиции.

Храмы в Киеве

Также присутствие верующих на богослужении заметили в Киеве. Фото опубликовали в фейсбук-сообществе ДТП.kiev.ua. На фото видно, что люди не соблюдали безопасную дистанцию.

Богослужение во Львове

У церкви святого Иосафата во Львове тоже собрались люди. В храм верующих не пускали. Они пытались соблюдать дистанцию и были в масках. Вместе с тем, часть из них стояла в парке – это тоже запрещено согласно решению правительства.



В храм во Львове не пускали / Фото Андрея Костюка



Люди пытались соблюдать дистанцию / Фото Андрея Костюка



Часть из верующих находилась в парке / Фото Андрея Костюка

Интересно! Президент Зеленский сообщил о решении не запрещать Праздничную литургию на Пасху. Однако людей призывают остаться дома и смотреть трансляцию онлайн.

Богослужение во время карантина

25 марта произошло совещание президента Зеленского с главами церквей.

Руководители церквей выразили понимание, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.

Прихожанам должны разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Ранее правительство запретило проведение всех массовых, в том числе и религиозных, мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С 6 апреля правительство ограничило пребывание в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом.

Также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора.



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