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      На борту ракетного корабля в оккупированном Крыму погиб военный РФ

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      На борту ракетного фрегата в Севастополе погиб военный РФ
      На борту ракетного фрегата в Севастополе погиб военный РФ / Фото из открытых источников

      На ракетном фрегате Черноморского флота России "Адмирал Григорович" погиб военный оккупационных сил Крыма. Матрос выполнял ремонтные работы на высоте и сорвался вниз с надстройки корабля.

      На борту ракетного фрегата в Севастополе погиб военный РФ. Инцидент случился утром 3 марта, пишет Интерфакс. Командование Севастопольского гарнизона сообщило, что мужчина погиб по собственной неосторожности.

      Читайте также: Россия превратила Крым в крупную военную базу, – Украина в ОБСЕ привела новые факты агрессии РФ

      Военнослужащий из-за личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих плановый ремонт. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью,
      – сообщили в РФ.

      По факту смерти военнослужащего на корабле, Севастопольский гарнизон и правоохранители проводят проверку.

      Отметим, ракетный фрегат "Адмирал Григорович" встал на плановый ремонт в Севастополе в феврале. После гибели военного команда корабля продолжает нести службу во время ремонта.

      Сколько кораблей имеет Россия в Азовском море?​Москва наращивает силы вокруг оккупированного Крыма и в Азовском море. В регионе размещено более сотни кораблей и катеров Черноморского флота России и ФСБ. Сейчас на каждые 350 квадратных километров акватории Азовского моря приходится один российский корабль. Почти половина из них полноценно может выполнять все задачи.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Севастополя Водный транспорт Украина – Россия Жертвы Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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