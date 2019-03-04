На борту ракетного корабля в окупованому Криму загинув військовий РФ
На ракетному фрегаті Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" загинув військовий окупаційних сил Криму. Матрос виконував ремонтні роботи на висоті і зірвався вниз з надбудови корабля.
Інцидент трапився вранці 3 березня, пише Интерфакс. Командування Севастопольського гарнізону повідомило, що чоловік загинув через власну необережність.
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Військовослужбовець з особистої необережності впав з надбудови одного з кораблів, що проходять плановий ремонт. У результаті падіння він отримав травми, несумісні з життям,
– повідомили в РФ.
За фактом смерті військового на кораблі, Севастопольський гарнізон та правоохоронці проводять перевірку.
Зазначимо, ракетний фрегат "Адмірал Григорович" став на плановий ремонт у Севастополі в лютому. Після загибелі військового команда корабля продовжує нести службу під час ремонту.
Скільки кораблів має Росія в Азовському морі? Москва нарощує сили навколо окупованого Криму та в Азовському морі. У регіоні розміщені понад сотня кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії та ФСБ. Наразі на кожні 350 квадратних кілометрів акваторії Азовського моря припадає один російський корабель. Майже половина з них повноцінно може виконувати усі завдання.
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