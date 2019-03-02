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      Все больше и больше: сколько кораблей Россия уже стянула в Азовское море

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      Россия продолжает наращивать силу вблизи оккупированного Крыма
      Россия продолжает наращивать силу вблизи оккупированного Крыма / Фото из открытых источников

      Москва наращивает силы вокруг оккупированного Крыма и в Азовском море. Сейчас на каждые 350 квадратных километров его акватории приходится один российский корабль.

      Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что мощность Черноморского флота растет, пишет УНН.

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      В рамках первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе он также подчеркнул, что растет количество и группировка, которая дислоцируется в Крыму.

      Прежде всего это носители крылатых ракет "Калибр". Сейчас суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и до 2020 года они будут пытаться, по нашим данным, повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе,
      – отметил Воронченко.

      Кроме того, Россия создает сильную группировку в Азовском море.

      "Это – 105 кораблей, которые выполняют задачи вроде "защиты" их границы, которой нет. Мы посчитали, что плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 квадратный километр", – сказал он.

      Отметим, из-за агрессивных настроений России Украина продолжает усиливать надзор за Азовским морем. На побережье уже в этом году планируют установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.

      Почему ситуация на Азове обострилась?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости политики Водный транспорт Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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