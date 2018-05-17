На Буковине пассажирский автобус слетел в кювет: есть пострадавшие

В четверг, 17 мая, на автодороге в селе Коровия, что в Черновицкой области, автобус с пассажирами слетел в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Маршрутный автобус "Черновцы-Глубокая" пытался избежать столкновения с автомобилем Ford, который внезапно выехал перед ним. Он свернул в кювет и перевернулся. В больницу попали шестеро пассажиров автобуса с телесными повреждениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Фото с места инцидента



Фото с места инцидента

Напомним, в Беларуси случилась авария, в воскресенье, 13 мая. Вблизи Бреста, в Каменке, автобус с детьми врезался в автопогрузчик. Вследствие этого погиб 13-летний мальчик, еще один – в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей сейчас находятся в Бресте в больнице, где медики борются за жизни школьников. Тело погибшего парня из-за границы доставят специализированным самолетом.