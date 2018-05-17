На Буковині пасажирський автобус злетів у кювет: є постраждалі

У четвер, 17 травня, на автодорозі у селі Коровія, що в Чернівецькій області, автобус з пасажирами злетів у кювет.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Маршрутний автобус "Чернівці-Глибока" намагався уникнути зіткнення з легковиком Ford, який раптово виїхав перед ним. Він звернув у кювет та перевернувся. До лікарні потрапило шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями. На місці події працює слідчо-оперативна група.



Фото з місця інциденту



Фото з місця інциденту

Нагадаємо, у Білорусі трапилась аварія, у неділю, 13 травня. Поблизу Бреста, у Кам'янці, автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей нині перебувають у Бресті в лікарні, де медики борються за життя школярів. Тіло загиблого хлопця з-за кордону доправлять спеціалізованим літаком.