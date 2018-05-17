14:14
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Буковині пасажирський автобус злетів у кювет: є постраждалі

216 Читать новость на русском
На Буковині пасажирський автобус злетів у кювет
На Буковині пасажирський автобус злетів у кювет / cv.npu.gov.ua

У четвер, 17 травня, на автодорозі у селі Коровія, що в Чернівецькій області, автобус з пасажирами злетів у кювет.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: іномарка збила жінку на пішохідному переході

Маршрутний автобус "Чернівці-Глибока" намагався уникнути зіткнення з легковиком Ford, який раптово виїхав перед ним. Він звернув у кювет та перевернувся. До лікарні потрапило шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Фото з місця інциденту
Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту
Фото з місця інциденту

Нагадаємо, у Білорусі трапилась аварія, у неділю, 13 травня. Поблизу Бреста, у Кам'янці, автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей нині перебувають у Бресті в лікарні, де медики борються за життя школярів. Тіло загиблого хлопця з-за кордону доправлять спеціалізованим літаком.

Теги: Новини України Новини Чернівців Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2417
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук