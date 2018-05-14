Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі: двоє дітей у важкому стані

Після смертельної ДТП з українськими дітьми-футболістами у Білорусі шестеро дітей знаходяться у лікарні. Двоє з дітей – у важкому стані.

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За повідомленням медиків, здоров'я чотирьох дітей оцінюється як задовільне.

"Травма головного мозку, грудної клітки, живота, переломи кінцівок. Поки все розвивається за планом одужання. Але двоє хлопців знаходяться у важкому стані, тому прогнози поки складно будувати", – розповів головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцький.

До постраждалих в Брестську лікарню була направлена ​​бригада медиків з Мінська. Також приїхали батьки і близькі постраждалих в ДТП дітей.

Нагадаємо, у Білорусі під Кам'янцем 13 травня в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопчик із Сум.