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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі: двоє дітей у важкому стані

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Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі: двоє дітей у важкому стані
Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі: двоє дітей у важкому стані / Фото з відкритих джерел

Після смертельної ДТП з українськими дітьми-футболістами у Білорусі шестеро дітей знаходяться у лікарні. Двоє з дітей – у важкому стані.

Про це пише СТV. by.

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За повідомленням медиків, здоров'я чотирьох дітей оцінюється як задовільне.

"Травма головного мозку, грудної клітки, живота, переломи кінцівок. Поки все розвивається за планом одужання. Але двоє хлопців знаходяться у важкому стані, тому прогнози поки складно будувати", – розповів головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцький.

До постраждалих в Брестську лікарню була направлена ​​бригада медиків з Мінська. Також приїхали батьки і близькі постраждалих в ДТП дітей.

Нагадаємо, у Білорусі під Кам'янцем 13 травня в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопчик із Сум

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП з дітьми у Білорусі Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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