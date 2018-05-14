Смертельное ДТП с украинскими детьми в Беларуси: двое детей в тяжелом состоянии

После смертельного ДТП с украинскими детьми-футболистами в Беларуси шестеро детей находятся в больнице. Двое из детей – в тяжелом состоянии.

Об этом пишет СТV. by.

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По сообщению медиков, здоровье четырех детей оценивается как удовлетворительное.

"Травма головного мозга, грудной клетки, живота, переломы конечностей. Пока все развивается по плану выздоровления. Но двое ребят находятся в тяжелом состоянии, поэтому прогнозы пока сложно строить", –рассказал главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

К пострадавшим в Брестскую больницу была направлена ​​бригада медиков из Минска. Также приехали родители и близкие пострадавших в ДТП детей.

Напомним, в Беларуси под Каменцем 13 мая в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб 13-летний мальчик из Сум.