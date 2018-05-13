Смертельна ДТП у Білорусі: Порошенко висловив співчуття постраждалим та їхнім сім'ям

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу постраждалим у ДТП в Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу", – написав Порошенко.

Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 травня 2018 р.

Нагадаємо, у Білорусі під Кам'янцем 13 травня вранці в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина, ще шестеро – постраждали.

