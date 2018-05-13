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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Смертельна ДТП у Білорусі: Порошенко висловив співчуття постраждалим та їхнім сім'ям

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Смертельна ДТП у Білорусі
Смертельна ДТП у Білорусі / фото МОЗ Білорусі

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу постраждалим у ДТП в Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу", – написав Порошенко. 

Нагадаємо, у Білорусі під Кам'янцем 13 травня вранці в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина, ще шестеро – постраждали. 
 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Білорусі ДТП з дітьми у Білорусі Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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