Смертельна ДТП у Білорусі: Порошенко висловив співчуття постраждалим та їхнім сім'ям
Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу постраждалим у ДТП в Білорусі.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
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"Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу", – написав Порошенко.
Нагадаємо, у Білорусі під Кам'янцем 13 травня вранці в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинула одна дитина, ще шестеро – постраждали.
Джерело: 24 Канал
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