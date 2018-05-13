Смертельное ДТП в Беларуси: Порошенко выразил соболезнования пострадавшим и их семьям

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Беларуси.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, которые пострадали в результате ДТП в Беларуси. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", – написал Порошенко.

Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 травня 2018 р.

Напомним, в Беларуси под Каменцем 13 мая утром в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб один ребенок, еще шестеро – пострадали.