Смертельное ДТП в Беларуси: Порошенко выразил соболезнования пострадавшим и их семьям
Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Беларуси.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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"Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, которые пострадали в результате ДТП в Беларуси. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", – написал Порошенко.
Напомним, в Беларуси под Каменцем 13 мая утром в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб один ребенок, еще шестеро – пострадали.
Источник: 24 Канал
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