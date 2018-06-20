На Буковине пограничники вновь были вынуждены открыть огонь

В Черновицкой области пограничный наряд Черновицкого отряда в среду, 20 июня, вынужден был совершить предупредительные выстрелы, чтобы остановить нарушителей на границе.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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"Пограничному наряду в 100 м от линии границы пришлось останавливать с предупредительным выстрелом вверх группу лиц с пакетами. Убегая от пограничников контрабандисты оставили 20 ящиков сигарет", – указано в сообщении.

Пограничники с задержанной контрабандой

Также 10 ящиков табачных изделий пограничники этого же отряда обнаружили позже, на другом направлении. Сейчас продолжаются поиски правонарушителей. Сигареты доставлены в отдел пограничной службы. Планируется передача товара в ГФС.

Напомним, в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд. Чтобы защититься пограничникам пришлось применить оружие. Впоследствии появилось видео стычки.