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На Буковині прикордонники знову були змушені відкрити вогонь

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Контрабанда на Буковині
Контрабанда на Буковині / Фото з вільних джерел

У Чернівецькій області прикордонний наряд Чернівецького загону в середу, 20 червня, змушений був застосувати попереджувальні постріли, аби зупинити порушників на кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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"Прикордонному наряду за 100 м від лінії кордону довелося зупиняти з попереджувальним пострілом вгору групу осіб з пакунками. Втікаючи від прикордонників контрабандисти залишили 20 ящиків сигарет", – вказано у повідомленні.


Прикордонники з затриманою контрабандою

Також 10 ящиків тютюнових виробів прикордонники цього ж загону затримали згодом, на іншому напрямку. Наразі тривають пошуки правопорушників. Сигарети доставлено у відділ прикордонної служби. Планується передача товару до ДФС.

Нагадаємо, у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Щоб захиститися прикордонникам довелось застосувати зброю. Згодом з'явилося відео сутички.

Теги: Новини України контрабанда Держприкордонслужба Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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