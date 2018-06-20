На Буковині прикордонники знову були змушені відкрити вогонь

У Чернівецькій області прикордонний наряд Чернівецького загону в середу, 20 червня, змушений був застосувати попереджувальні постріли, аби зупинити порушників на кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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"Прикордонному наряду за 100 м від лінії кордону довелося зупиняти з попереджувальним пострілом вгору групу осіб з пакунками. Втікаючи від прикордонників контрабандисти залишили 20 ящиків сигарет", – вказано у повідомленні.



Прикордонники з затриманою контрабандою

Також 10 ящиків тютюнових виробів прикордонники цього ж загону затримали згодом, на іншому напрямку. Наразі тривають пошуки правопорушників. Сигарети доставлено у відділ прикордонної служби. Планується передача товару до ДФС.

Нагадаємо, у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Щоб захиститися прикордонникам довелось застосувати зброю. Згодом з'явилося відео сутички.