На Буковине произошла кровавая авария с участием маршрутки: видео 18+
7 июля, в селе Суховерхов в Черновицкой области, столкнулись маршрутный автобус Черновцы – Кадубивци и FIAT Scudo. Водитель последнего погиб на месте.
Всего в салоне маршрутки находилось около 15-ти человек. 8 пассажиров маршрутки попали в больницу с травмами различной тяжести, пишет "Заставна сегодня".
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Что стало причиной аварии – пока неизвестно. Но по словам свидетелей ДТП, водитель маршрутки заснул за рулем и выехал на встречную полосу. Тормозного пути не было совсем.
Видео ДТП на Буковине с участием маршрутки 7 июля 2018
Источник: 24 Канал
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