На Буковині сталася кривава аварія за участю маршрутки: відео 18+

7 липня у селі Суховерхів у Чернівецькій області зіткнулись маршрутний автобус Чернівці – Кадубівці та FIAT Scudo. Водій останнього загинув на місці.

Всього у салоні маршрутки перебувало близько 15-ти людей. 8-ро пасажирів маршрутки потрапили до лікарні з травмами різної тяжкості, пише "Заставна сьогодні".

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Що стало причиною аварії – поки невідомо. Та за словами свідків ДТП, водій маршрутки заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу. Гальмового шляху не було зовсім.

Відео ДТП на Буковині за участю маршрутки 7 липня 2018