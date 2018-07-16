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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Буковине столкнулись 9 автомобилей: видео

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ДТП в Черновцах
ДТП в Черновцах / Фото из открытых источников

Под Черновцами в воскресенье, 15 июля 2018 года, столкнулись девять автомобилей.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

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"На автодороге сообщением г. Черновцы – с. Магала столкнулись 9 автомобилей: 7 легковых и 2 грузовых. В результате ДТП грузовые автомобили оказались зажатыми между дорожными отбойниками, из-за чего на данном участке было полностью перекрыто движение транспорта", – говорится в сообщении.

Видео с последствиями ДТП под Черновцами

К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники ГСЧС, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: Новости Украины Новости Черновцов Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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