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На Буковині зіштовхнулися 9 автомобілів: відео

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ДТП у Чернівцях
ДТП у Чернівцях / Фото з вільних джерел

Під Чернівцями у неділю, 15 липня 2018 року, зіштовхнулися дев'ять автомобілів.

Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

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"На автодорозі сполученням м. Чернівці – с. Магала зіштовхнулися 9 автомобілів: 7 легкових та 2 вантажних. Внаслідок ДТП вантажні автомобілі опинилися затиснутими між дорожними відбійниками, через що на даній ділянці було повністю перекрито рух транспорту", – йдеться у повідомлені. 

Відео з наслідками ДТП під Чернівцями

До ліквідації наслідків аварії залучалися співробітники ДСНС, обставини події встановлюються.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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