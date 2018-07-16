На Буковині зіштовхнулися 9 автомобілів: відео
Під Чернівцями у неділю, 15 липня 2018 року, зіштовхнулися дев'ять автомобілів.
Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.
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"На автодорозі сполученням м. Чернівці – с. Магала зіштовхнулися 9 автомобілів: 7 легкових та 2 вантажних. Внаслідок ДТП вантажні автомобілі опинилися затиснутими між дорожними відбійниками, через що на даній ділянці було повністю перекрито рух транспорту", – йдеться у повідомлені.
Відео з наслідками ДТП під Чернівцями
До ліквідації наслідків аварії залучалися співробітники ДСНС, обставини події встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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