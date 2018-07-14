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На Хмельниччині автобус потрапив у ДТП, серед пасажирів були діти: фото та відео

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Серед пасажирів було троє дітей
Серед пасажирів було троє дітей / dsns.gov.ua

Інцидент за участю трактора, вантажівки та рейсового автобуса стався на перехресті Вінницького шосе та об'їзної дороги у напрямку Чернівців.

Про це повідомили у ДСНС України у Хмельницькій області.

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Інцидент стався в суботу, 13 липня. О 15:19 до пункту зв'язку рятувальників надійшло повідомлення про зіткнення вантажівки DAF, трактора ХТЗ-200 та рейсового автобуса SETRA.

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Рятувальники ліквідували потенційне загоряння

До місця події одразу доправили рятувальний загін ДСНС, який ліквідував можливість потенційного загоряння від'єднавши акумуляторні батареї у пошкодженому транспорті. Також рятувальники змили спеціальним розчином витік пального на проїжджій частині дороги.

В ході аварії водій трактора отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований до лікарні.

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Правоохоронці встановлюють причину аварії

У рейсовому автобусі, що курсував маршрутом Хмельницький – Київ – Харків, перебувало 11 пасажирів серед яких 3 дітей. Лікарі швидкої надали першочергову допомогу двом пасажирам автобусу, однак ті відмовилися від подальшої госпіталізації. 

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Лікарі швидкої надали допомогу двом пасажирам автобуса

Наразі правоохоронними органами встановлюються причини аварії та її винуватець. 

Дивіться відео: Аварія на Давидківському у Хмельницькому

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Хмельницького ДСНС Діти
Джерело: 24 Канал
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