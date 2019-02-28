На частный дом в Подмосковье упал легкомоторный самолет – два человека погибли
В Коломенском районе Московской области в садовом обществе "Отдых" упал легкомоторный самолет.
Агентство ТАСС сообщила, что в результате падения самолета погибли два человека, которые находились в салоне самолета.
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При падении самолет задел частный дом и упал на земельном участке рядом.
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Источник: 24 Канал
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