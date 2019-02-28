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      На частный дом в Подмосковье упал легкомоторный самолет – два человека погибли

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В Коломенском районе Московской области в садовом обществе "Отдых" упал легкомоторный самолет.

      Агентство ТАСС сообщила, что в результате падения самолета погибли два человека, которые находились в салоне самолета.

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      При падении самолет задел частный дом и упал на земельном участке рядом.

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      Теги: Новости России Криминал Новости криминала и ДТП авиация Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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