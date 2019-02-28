Пакистан временно открыл воздушное пространство для коммерческих рейсов

Управление гражданской авиации Пакистана заявило в четверг, что воздушное пространство страны будет временно открыто для коммерческих рейсов.

Ранее было заявлено, что воздушное пространство над страной будет закрыто до 23:59 28 февраля по местному времени (2:59 1 марта по Киеву).

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Управление гражданской авиации Пакистана сообщило о своем решении на странице управления в Twitter. Там также отметили, что более подробная информация будет сообщена позже.

Pakistani Airspace has just been opened for some flights. Air Arabia #G9825 is the first flight to leave Pakistanhttps://t.co/0yeZmuAyOh pic.twitter.com/4zhxoxsYnV — Flightradar24 (@flightradar24) 28 лютого 2019 р.

27 февраля стало известно, что таиландская авиакомпания Thai Airways International приостановила все рейсы в Пакистан и Европу из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном на фоне конфликта с Индией. Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Европу, которые осуществляются через авиапространство над Пакистаном. Впоследствии ряд авиакомпаний начали менять маршруты полетов с избежанием воздушного пространства Пакистана.

Что произошло между Индией и Пакистаном?

26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам у пакистанского города Балакот. Операцию провели в 80 километрах от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков.



Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на автомобиле въехал в военный конвой, который перевозил солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных.



В ответ на действия Индии Пакистан поднял в небо боевые самолеты и ликвидировал два индийских истребителя. Следствием конфликта стало закрытие странами воздушного пространства. Пакистан полностью остановил внутренние и международные авиарейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. Индия ограничилась закрытием воздушного пространства для транзитных самолетов только над городом Амритсар.

В чем суть конфликта между Индией и Пакистаном и почему его последствия могут быть опасными для всего мира читайте в материале 24 канала