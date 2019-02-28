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      Пакистан тимчасово відкрив повітряний простір для комерційних рейсів

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      Повітряний простір над Пакистаном для комерційних рейсів тимчасово відкрито
      Повітряний простір над Пакистаном для комерційних рейсів тимчасово відкрито / Фото з відкритих джерел

      Управління цивільної авіації Пакистану заявило в четвер, що повітряний простір країни буде тимчасово відкрито для комерційних рейсів.

      Раніше було заявлено, що повітряний простір над країною буде закрито до 23:59 28 лютого за місцевим часом (02:59 1 березня за Києвом).

      Читайте також: Конфлікт між Індією і Пакистаном: залізничний рух між країнами призупинено

      Управління цивільної авіації Пакистану повідомило про своє рішення на сторінці управління у Twitter. Там також відзначили, що більш детальну інформацію буде повідомлено пізніше.

      27 лютого стало відомо, що таїландська авіакомпанія Thai Airways International призупинила всі рейси в Пакистан і Європу через закриття повітряного простору над Пакистаном на тлі конфлікту з Індією. Крім того, авіакомпанія скасувала рейси в Європу, які здійснюються через авіапростір над Пакистаном. Згодом низка авіакомпаній почали міняти маршрути польотів з уникненням повітряного простору Пакистану.

      Що сталось між Індією та Пакистаном? 26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках біля пакистанського міста Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками. 

      Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових.

      У відповідь на дії Індії Пакистан підняв у небо бойові літаки та ліквідував два індійських винищувачі. Наслідком конфлікту стало закриття країнами повітряного простору. Пакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар.

      У чому суть конфлікту між Індією та Пакистаном та чому його наслідки можуть бути небезпечними для всього світу читайте у матеріалі 24 каналу

      blog_ava
      Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистану
      сьогодні
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      Теги: авіація Конфлікт між Індією і Пакистаном Пакистан
      Джерело: 24 Канал
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