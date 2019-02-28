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      На приватний будинок у Підмосков'ї впав легкомоторний літак – двоє людей загинули

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      У Коломенському районі Московської області у садовому товаристві "Відпочинок" впав легкомоторний літак.

      Агенція ТАСС повідомила, що внаслідок падіння літака загинуло двоє людей, які перебували в салоні літака.

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      Під час падіння літак зачепив приватний будинок та впав на земельній ділянці поряд.

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      Теги: Новини Росії Кримінал Новини криміналу і ДТП авіація Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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