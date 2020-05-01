На Днепропетровщине разбился небольшой самолет: есть погибшие – фото

Одномоторный самолет Grumman упал и загорелся 1 мая вблизи поселка Слобожанское в Днепропетровской области. В результате аварии два человека погибли.

Самолет разбился неподалеку от аэродрома. Спасатели получили сообщение об аварии в 16:26, информирует пресс-служба ГСЧС в фейсбуке.

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Grumman был рассчитан на 4 места, двое мужчин, которые были на борту, погибли. На месте пожара работали 8 пожарных и две единицы техники.

Пламя им удалось потушить за чуть более чем полчаса. Сейчас причины катастрофі выясняют.

На место происшествия также прибыли сотрудники полиции. Они решают вопрос об открытии уголовного производства.



Сейчас выясняют причины трагедии / фото пресс-службы Нацполиции



На место трагедии прибыли и правоохранители / фото пресс-службы Нацполиции