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      На Днепропетровщине разбился небольшой самолет: есть погибшие – фото

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      Самолет разбился 1 мая 2020 в Днепропетровской области: есть погибшие
      Самолет разбился вблизи населенного пункта / Пресс-служба ГСЧС

      Одномоторный самолет Grumman упал и загорелся 1 мая вблизи поселка Слобожанское в Днепропетровской области. В результате аварии два человека погибли.

      Самолет разбился неподалеку от аэродрома. Спасатели получили сообщение об аварии в 16:26, информирует пресс-служба ГСЧС в фейсбуке.

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      Grumman был рассчитан на 4 места, двое мужчин, которые были на борту, погибли. На месте пожара работали 8 пожарных и две единицы техники.

      Пламя им удалось потушить за чуть более чем полчаса. Сейчас причины катастрофі выясняют.

      На место происшествия также прибыли сотрудники полиции. Они решают вопрос об открытии уголовного производства.

      літак впав
      Сейчас выясняют причины трагедии / фото пресс-службы Нацполиции

      впав літак
      На место трагедии прибыли и правоохранители / фото пресс-службы Нацполиции

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины авиация ГСЧС Пожар Новости Днепра Жертвы
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