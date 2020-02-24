На Днепропетровщине собака помогла найти пропавшего мальчика: милые фото
Служебный пес Лаки помог разыскать пропавшего 13-летнего подростка на Днепропетровщине. Правоохранители искали ребенка всю ночь, впрочем, когда к ним присоединился четвероногий напарник, парня удалось быстро найти.
13-летний мальчик ушел из дома в селе Юрьевское вечером 21 февраля и не вернулся. На его поиски ночью подняли сотрудников Павлоградского и Юрьевского отделений полиции. Об этом информирует пресс-центр Нацполиции.
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Правоохранители разбились на группы и прочесывали поселок. Впоследствии на место выехал кинолог и служебная собака по кличке Лаки.
Немецкая овчарка взяла след парня у заброшенного здания, там, как оказалось впоследствии, какое-то время скрывался подросток. Затем Лаки провела полицейских по селу и вывела в школу, где правоохранители и обнаружили беглеца.
Так, 22 февраля ребенка вернули домой. Как говорят в полиции, мальчик жертвой преступления не стал.