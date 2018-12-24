На Днепропетровщине в помещение банка бросили гранату: фото

В воскресенье, 23 декабря, в Павлограде Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который бросил гранату в помещение банка.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

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В Павлограде возле здания банка на улице Центральной мужчина бросил гранату в помещение банка – предварительно РГД-5.

Взрыв произошел в Павлограде/Фото: Национальная полиция

Кроме того, в результате взрыва были повреждены витрины, однако пострадавших нет. Более того, полиция задержала 38-летнего мужчину, которого обоснованно подозревают в совершении взрыва.



Взрыв повредил витрины в банке//Фото: Национальная полиция

Во время обыска по месту проживания подозреваемого полицейские изъяли еще одну гранату РГД – 5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

Сейчас продолжаются следственные действия.