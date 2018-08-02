На Днепропетровщине взорвался микроавтобус с депутатом: фото и видео 18+

В четверг, 2 августа, в центре Каменского (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области взорвался микроавтобус. В результате взрыва пострадал депутат Каменского городского совета.

Об этом сообщает ресурс "Наш репортер".

После взрыва микроавтобус с надписью "Днепр" загорелся. Водителю удалось выпрыгнуть из транспортного средства. Мужчине оказали первую необходимую медицинскую помощь.

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По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

По неофициальным данным, в результате взрыва пострадал депутат Каменского городского совета, директор коммунального предприятия "Трамвай" Виталий Чернявский. Он находился в машине вместе с собакой, которая погибла.

Смотрите видео взрыва микроавтобуса в городе Каменское: