Об этом сообщает киргизское издание 24.kg.
Интересно Больше не летают, как раньше: в ВСУ рассказали, как россиян поразила потеря Ми-8 и Ка-52
Что известно о случайной бомбардировке Кыргызстана российским Су-25?
По данным СМИ, полеты выполняли самолеты с российской авиабазы, расположенной в Канте, примерно в 20 километрах от столицы Кыргызстана – Бишкека. Инцидент с Су-25 произошел в Иссык-Кульской области.
Вблизи села Сары-Камыш в поле образовались две воронки радиусом около 2 – 3 метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры.
Последствия случайной бомбардировки российским Су-25 в Кыргызстане / Фото из социальных сетей
В Министерстве обороны Кыргызстана уточнили, что самолеты использовали учебные авиационные средства поражения, так называемые болванки. Сейчас инцидент расследует военная прокуратура.
На время проверки командование воздушно-космических сил России приостановило учебно-тренировочные полеты на авиабазе в Кыргызстане.
Недавно в оккупированном Крыму разбился российский Ан-26
Вечером 31 марта Россия потеряла самолет Ан-26, который совершал плановый перелет над оккупированным Крымом. 29 человек, находившихся на борту – экипаж и пассажиры – погибли.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что на борту находились военные моряки Северного флота России. Сам самолет якобы упал возле села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.
Позже российские СМИ написали, что в результате авиакатастрофы погиб генерал-лейтенант Александр Отрощенко и шестеро офицеров штаба Северного флота России. По предварительной причине, самолет разбился из-за технической неисправности.
Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала заметил, что враг, вероятно, использовал Су-34 для противодействия украинским дронам. Эксперт также считает, что авиакатастрофа возникла из-за ошибки в технике пилотирования.