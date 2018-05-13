На Донбассе героически погиб молодой медик: опубликовано фото
Украина в очередной раз понесла невосполнимую потерю в Донбассе. На этот раз погиб медик 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Олег Бокач. Мужчине было 24 года.
Об этом на своей странице в Twitter написала волонтер Галина Цегельник. Также она опубликовала фото погибшего.
Читайте также: Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери в боях
По словам активистки, Олег погиб накануне в результате осколочного ранения головы, которое оказалось несовместимым с жизнью.
Как подчеркивает Галина Цегельник, получил он его, когда вытаскивал из-под обстрела раненого.
Добавим, что Бокач родился в 1994 году.
Напомним, 21 февраля в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск на Донбассе погиб военный медик Сабина Галицкая. Она служила в десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Ей было 23 года, и у нее остался маленький ребенок. Шансов выжить у девушки в результате обстрела не было – противотанковая управляемая ракета попала в то место, где находилась девушка в броневике.