На Донбассе героически погиб молодой медик: опубликовано фото

Украина в очередной раз понесла невосполнимую потерю в Донбассе. На этот раз погиб медик 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Олег Бокач. Мужчине было 24 года.

Об этом на своей странице в Twitter написала волонтер Галина Цегельник. Также она опубликовала фото погибшего.

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По словам активистки, Олег погиб накануне в результате осколочного ранения головы, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Как подчеркивает Галина Цегельник, получил он его, когда вытаскивал из-под обстрела раненого.

Добавим, что Бокач родился в 1994 году.

Вчера погиб медик 95 ОДШБр Олег Бокач, 1994г.р. получил несовместимое с жизнью осколочное ранение головы когда вытаскивал из под обстрела раненного. pic.twitter.com/jbKutpB5ZT — Галина Цегельник (@TSgdalinka) 13 May 2018