18:10
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

На Донбассе героически погиб молодой медик: опубликовано фото

1679 Читати новину українською
На Донбассе погиб молодой медик Олег Бокач (иллюстративное фото)
На Донбассе погиб молодой медик Олег Бокач (иллюстративное фото) / Соцсети

Украина в очередной раз понесла невосполнимую потерю в Донбассе. На этот раз погиб медик 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Олег Бокач. Мужчине было 24 года.

Об этом на своей странице в Twitter написала волонтер Галина Цегельник. Также она опубликовала фото погибшего.

Читайте также: Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери в боях

По словам активистки, Олег погиб накануне в результате осколочного ранения головы, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Как подчеркивает Галина Цегельник, получил он его, когда вытаскивал из-под обстрела раненого.

Добавим, что Бокач родился в 1994 году.

Напомним, 21 февраля в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск на Донбассе погиб военный медик Сабина Галицкая. Она служила в десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Ей было 23 года, и у нее остался маленький ребенок. Шансов выжить у девушки в результате обстрела не было – противотанковая управляемая ракета попала в то место, где находилась девушка в броневике.

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук